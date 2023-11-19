Bingöl’de aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, yaya köprüsü geçici olarak kapatıldı

Bingöl’de geceden bu yana devam eden şiddetli sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.

Çapakçur Deresi üzerinde bulunan yaya köprüsü geçici olarak kapatıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ve AFAD’ın uyardığı Bingöl’de şiddetli sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Çapakçur Deresi’nde suyun debisi arttı.

Muhtemel bir sel baskınına karşı ilgili kurumlar tarafından, dere üzerinde bulunan yaya köprüsü vatandaşların geçişine geçici olarak kapatıldı.

Sağanak yağışın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.