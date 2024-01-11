Bingöl’de bir yılda meydana gelen bin 225 kazada, 7 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Bingöl’de bir yıl içerisinde meydana gelen bin 225 kazada 7 kişi hayatını kaybederken, bin 340 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Bingöl’de 2023 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosu açıklandı.

Açıklanan verilere göre, kent genelinde yıl içinde ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 703, maddi hasarlı kaza sayısı da 522 oldu.

Toplamda meydana gelen bin 225 kazada 7 kişi hayatını kaybederken, bin 340 kişi de yaralandı.