Bingöl’de çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Bingöl’de çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah taşıdığı nedeni ile hakkında 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ve basit cinsel saldırı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, kasten yaralama ve basit yaralama suçundan ifadeye yönelik araması bulunan 2 şahıs da yakalandı.