Bingöl’de çığ düştü: 1 kişi aranıyor
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Olayın ardından, bölgede bulunan ve yakınlarının haber alamadığı yurttaşın çığ altında kaldığı değerlendirilerek arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı bir köyde çığ düştü. Çığ altında kaldığı düşünülen 1 yurttaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, dün (27 Şubat) akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Yenisu köyü bölgesinde çığ düştü. Söz konusu bölgedeki evine gittiği öğrenilen bir kişiye ailesi ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler, çığın düştüğü bölgede ayak izleri olduğunu fark etti. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Sar Arama Kurtarma, güvenlik korucuları sevk edildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Akşam saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, sabahın erken saatlerinde de devam etti.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgede 30 AFAD, 8 sivil toplum kuruluşu arama kurtarma, 7 Sar Arama Kurtarma, 28 jandarma personeli ve 25 güvenlik korucusunun arama kurtarma çalışması yaptığını belirtti.
Vali Usta, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.