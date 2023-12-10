Bingöl’de cip takla attı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Bingöl’de yoldan çıkan cipin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karlıova Kiractepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, HMK 903 yabancı plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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