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Bingöl’de cip takla attı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.12.2023 17:17
  • Giriş: 10.12.2023 17:17
  • Güncelleme: 10.12.2023 17:17
Kaynak: İHA
Bingöl’de cip takla attı: 2 yaralı

Bingöl’de yoldan çıkan cipin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova Kiractepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, HMK 903 yabancı plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 

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