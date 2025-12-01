Bingöl’de cıva zehirlenmesi: Yalnızca iki müdüre dava açıldı, avukatların tarama talepleri reddedildi

Bingöl’de yüzlerce kişinin etkilendiği cıva zehirlenmesiyle ilgili olayda sadece 2 müdür hakkında dava açıldı.

Avukatların, mağdurlara sağlık taraması dahil birçok talepleri reddedildi.

Avukatlar, cıva zehirlenmesinin uzun dönem etkileri olduğunu vurgulayarak; "Bu etkilerin tümü de hayati tehditler niteliğindedir. Bu bakımdan tüm cıvaya maruz kalmış yüzlerce mağdurun bundan sonraki hayatlarında en az yılda bir sağlık taramalarının yapılması öncelikli ve hayati önem taşımaktadır" dedi.

2019'da Bingöl Sancak'ta öğrencilerin, okulda görüp oynadığı, bir kısmını da eve götürdüğü cıvadan yüzlerce kişi doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendi.

Zehirlenen kişiler günlerce yoğun bakımda kaldı, hayati tehlikesi oluştu.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı olaydan sonra, “Kasten öldürmeye teşebbüs”ten soruşturma başlattı.

Ancak, soruşturma aynı maddeden yürütülmedi. Kapsamı daraltılarak “taksirle yaralama” ya dönüştü.

6 yıl sonra, Bingöl 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne “taksirle yaralama” suçundan sadece okul müdürleri M.A ile M.B hakkında dava açıldı.

Amida Haber'in aktardığına göre; davanın 3’üncü duruşması, geçtiğimiz hafta görüldü. Mağdur avukatları, dosyanın genişletilerek, dönemin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bingöl Valiliği’ndeki ile diğer sorumluların da yargılanmasını talep etti.

6 YIL GEÇTİ, TEK BİR KONTROL YAPILMADI

Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde “öldürmeye teşebbüsten” görülmesi ve sorumluların yargılanması gerektiğini belirten avukatlar, ayrıca olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen mağdurlar için cıva kontrolünün yapılmadığını belirterek, mağdurlar için yılda bir kez tam teşekküllü bir hastanede takip ve kontrol talep etti. Ancak, mahkeme avukatların bu taleplerini reddetti.

Avukat Mustafa Balık, “Bu etkilerin tümü de hayati tehditler niteliğindedir. Bu bakımdan tüm cıvaya maruz kalmış yüzlerce mağdurun bundan sonraki hayatlarında en az yılda bir sağlık taramalarının yapılması öncelikli ve hayati önem taşımaktadır ” dedi.