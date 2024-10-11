Bingöl’de eylem ve etkinlikler yasaklandı

Bingöl Valiliği, şehirde eylem ve etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik Diyarbakır’da yapılması duyurulan miting nedeniyle kent genelinde eylem ve etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, DEM Parti’nin Diyarbakır’da 13 Ekim günü düzenlemeyi planladığı ancak valilik tarafından yasaklanan ‘özgürlük mitingine’ katılım çağrıları nedeniyle yasaklama kararının uygulandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Ekim 2024 günü saat:08.00’den 13 Ekim 2024 günü saat:23.59’a kadar olmak üzere 3 üç gün ilimiz merkezinden ve ilçelerimizden il merkezi, ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil veya çevre İllerden bireysel veya toplu olarak İlimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, 13 Ekim 2024 Pazar günü Diyarbakır ilinde “Özgürlük Mitingi” konulu mitinge katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup, grupların toplu veya bireysel bir şekilde muhtelif araçlarla ilimiz ve ilçelerimiz sınırlarına girişleri, geçişleri ve çıkışları 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince yasaklanmıştır.”