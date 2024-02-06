Bingöl’de gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Bingöl’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar kapsamında, 10 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 2 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu ele geçirilmiş ve 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Ayrıca yakalama emri bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir” denildi.