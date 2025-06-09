Bingöl’de iki ayrı kaza: 8 yaralı

Bingöl’de meydana gelen iki ayrı kazada 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, Genç ilçesi Yayla bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 AGJ 956 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise Bingöl-Elazığ karayolu Kuruca mevkisinde meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Her iki kazada yaralanan toplamda 8 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.