Bingöl’de iki köyde çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl’ün merkezine bağlı Kiran ve Erdemli köylerinde çıkan orman yangını söndürüldü, bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Kiran ve Erdemli köylerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda dumanları gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yangının ardından bölgeye 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, Bingöl ve Genç Belediyelerinden 6 itfaiye aracı, İl Özel İdare’den 6 iş makinesi ile toplamda 30 personel yangına müdahale etti. Vatandaşların ve gönüllü STK’ların da desteğiyle iki köyde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söz konusu bölgelerde soğutma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.