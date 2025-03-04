Bingöl’de, jandarma operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçunu işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmada, şüphelilerin belirlenen 12 adresine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.