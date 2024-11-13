Bingöl’de kaçmaya çalışan şahıs polisin açtığı ateş sonucu öldü, 3 polis açığa alındı

Bingöl’de bir kişi 12 Kasım Salı (dün) polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bingöl Valiliği, olaya ilişkin üç polisin açığa alındığını açıkladı. Ayrıca görevli polis memurunun da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili müfettiş görevlendirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın 12 Kasım Salı günü saat 19.15 sularında Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleştiği kaydedildi.

Valilik, yaşamını yitiren yurttaşın kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yerel haber sitelerinin aktardığına göre ise yaşamını yitiren yurttaşın 3 çocuk babası Sedat Ç. olduğu ifade edildi.

Sedat Ç.'nin cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği aktarıldı.

GÖREVLİ POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı talimatı üzerine Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından telefonla aranarak Aile İçi Büro Amirliğine davet edilen şahıs buradan nöbetçi savcılığa intikali öncesinde Bingöl Devlet Hastanesine doktor raporu almak üzere götürülürken açık bıraktığı iş yerini kapatma ricasıyla araçtan inmiş ve kaçma teşebbüsünde bulunarak araçtan uzaklaşmıştır. Bunun üzerine görevli personelin şüpheliyi durdurmak amacıyla ateşli silahla müdahale etmesi sonucu şahıs ağır yaralanmış, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gece vefat etmiştir. Olayda görevli polis memuru gözaltına alınmış olup tahkikat Jandarma tarafından yürütülmektedir.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ