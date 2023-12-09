Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bingöl’de kamyonet kaza yaptı

Ajans Haberleri
  • 09.12.2023 17:34
  • Giriş: 09.12.2023 17:34
  • Güncelleme: 09.12.2023 17:34
Kaynak: İHA
Bingöl’de kamyonet kaza yaptı

Bingöl’de kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kuvvetli sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 