Bingöl’de kamyonet refüje çıktı: 1 yaralı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 35 BDA 860 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.