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Bingöl’de kamyonet refüje çıktı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 13.05.2025 11:19
  • Giriş: 13.05.2025 11:19
  • Güncelleme: 13.05.2025 11:19
Kaynak: İHA
Bingöl’de kamyonet refüje çıktı: 1 yaralı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 35 BDA 860 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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