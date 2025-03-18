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Bingöl’de kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl’de kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 18.03.2025 11:33
  • Giriş: 18.03.2025 11:33
  • Güncelleme: 18.03.2025 11:33
Kaynak: İHA
Bingöl’de kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, dün Bingöl-Elazığ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 AAL 174 plakalı kamyonet, Bingöl-Elazığ karayolu Yado çeşmesi mevkiinde 12 AP 534 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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