Bingöl’de kontrol çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Bingöl’ün Genç ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada araç şoförü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Bingöl Genç kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.