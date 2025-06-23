Bingöl’de metamfetamin ele geçirildi: 1 tutuklama

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 40.15 gram metamfetamin ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede bir şüpheli araç içerisinde yapılan aramada 40.15 gram metamfetamin maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 55 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.