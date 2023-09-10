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Bingöl’de minibüs şarampole devrildi:2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 16:32
  • Giriş: 10.09.2023 16:32
  • Güncelleme: 10.09.2023 16:33
Kaynak: İHA
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Bingöl’de minibüs şarampole devrildi:2 yaralı

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Kavar köyünde minibüs şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesi Kavar köyü Güllüce Mezrası’nda 21 AAR 909 plakalı köy minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Minibüsün kaza yaptığını gören çevre sakinleri, durumu 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Bölgeye giden sağlık ekipleri kazada yaralanan minibüsteki 13 kişinin tedavisini ayakta yaparken, 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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