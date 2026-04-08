Bingöl’de mücadele kazanım getirdi: Göynük Çayı üzerindeki HES projesi durduruldu

Bingöl'de doğasını korumak için aylardır direnen köylülerin mücadelesi sonuç verdi.

Bölge halkının yoğun tepkisi ve konunun Meclis gündemine taşınmasının ardından geri adım atan yetkililer, Göynük Çayı üzerinde planlanan HES projesinin durdurulduğunu açıkladı.

Bingöl Merkez Alatepe, Elmalı ve Yenibaşlar köylerini doğrudan etkileyecek olan Alatepe Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesine karşı yürütülen mücadele, projenin iptaliyle sonuçlandı.

Göynük Deresi üzerinde kurulması planlanan projeye karşı bölge sakinlerinin başlattığı protestolar ve siyasi baskı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda karşılık buldu.

HALKIN MÜCADELESİ

Bingöl Kent Haber'den Fuat Otlak'ın haberine göre projenin hazırlık aşamasından itibaren yaşam alanlarını korumak isteyen bölge halkı, defalarca eylem yaparak sesini duyurmaya çalıştı.

Halkın bu kararlı duruşuna paralel olarak, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü de süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı.

Hülakü, projenin bölge ekosistemine ve köylülerin yaşam alanlarına vereceği zararları parlamento kürsüsünden dile getirerek kamuoyu baskısının artmasında rol oynadı.

Bölgeden yükselen itirazların ve toplumsal tepkinin giderek büyümesi üzerine, yerel yönetim ve iktidar temsilcileri harekete geçmek zorunda kaldı.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, AKP Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile beraberindeki heyet, dün Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Yapılan görüşmede halkın projeye yönelik tepkileri ve talepleri masaya yatırıldı.

RESMİ YAZI BEKLENİYOR

Gerçekleşen kritik görüşmenin ardından, Alatepe HES projesinin durdurulması yönünde karar alındı.

Karar, projeye karşı mücadele eden bölge halkına sözlü olarak bildirildi. Alatepe, Elmalı ve Yenibaşlar köylerinde memnuniyetle karşılanan bu kararın ardından, şimdi gözler projenin tamamen iptal edildiğini tescilleyecek olan resmi yazının ilgili kurumlardan çıkmasına çevrildi.