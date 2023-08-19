Bingöl’de örtü yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Bingöl merkeze bağlı bir köyde çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İHA
Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Kumgeçit köyünde çıktı. Ovada yangın çıktığını gören yöre sakinleri durumu, itfaiye ve Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Bölgeye 1 arazöz ve itfaiye aracı ile 10 personel sevk edildi.
Örtü yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.