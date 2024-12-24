Bingöl’de otobüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
Erzurum Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde 23 kişinin bulunduğu Çayeli-Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü saat 00.20 sıralarında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Bingöl’de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi, kaza neticesinde 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta sosyal medya hesabından kazaya ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Erzurum Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde personel dahil 23 yolcusuyla Çayeli-Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün saat 00.20 sıralarında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildiği ifade edildi.
Kazada, 2 kişinin öldüğü, 16 yolcunun ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı duyuruldu.