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Bingöl’de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 07.06.2025 15:35
  • Giriş: 07.06.2025 15:35
  • Güncelleme: 07.06.2025 15:35
Kaynak: İHA
Bingöl’de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Bingöl’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Genç karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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