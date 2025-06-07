Bingöl’de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Bingöl’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Genç karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.