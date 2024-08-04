Bingöl’de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Kaynak: DHA
Bingöl-Sancak kara yolunda şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Bingöl-Sancak kara yolu, Kadran Deresi mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 44 AP 857 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.