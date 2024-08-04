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Bingöl’de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 15:46
  • Giriş: 04.08.2024 15:46
  • Güncelleme: 04.08.2024 15:46
Kaynak: DHA
Bingöl’de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Bingöl-Sancak kara yolunda şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bingöl-Sancak kara yolu, Kadran Deresi mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 44 AP 857 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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