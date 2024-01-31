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Bingöl’de otomobil takla attı: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 31.01.2024 17:36
  • Giriş: 31.01.2024 17:36
  • Güncelleme: 31.01.2024 17:37
Kaynak: İHA
Bingöl’de otomobil takla attı: 5 yaralı

Bingöl’de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl - Diyarbakır Karayolu Doganca Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki otomobil, buzlanmadan dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. 

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