Bingöl’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Bingöl’ün Genç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balgoze köyünden Genç ilçesi istikametine seyir halinde olan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.