Bingöl’de saman yüklü TIR devrildi

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde saman yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza, sabah saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Dörtyol köyünde meydana geldi. Erzurum istikametine doğru seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 ABB 287 TIR, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada TIR devrilirken, şoförü hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.(DHA)

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),(DHA)