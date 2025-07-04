Bingöl’de seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Bingöl’de bir anda alev alan tırın kupa kısmı, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl-Diyarbakır karayolunda dorsesiz halde seyir halinde olan tırın kupasından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü sağa çekerek araçtan aşağı indi. Sürücünün inmesinin ardından bir anda alev topuna dönen tır, yanarak kullanılamaz hale geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.