Bingöl’de tipi etkili oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan tipi, hayatın felç etti. İlçede okullar bir gün tatil edilmişti.

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Sabah saatlerinde tipiye dönüşen yağış nedeni ile vatandaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Birçok araç, soğuk nedeni ile çalışmaz duruma gelirken, ekipler trafiğe çıkacak olan sürücüleri kış lastiği takmaları ve zincirlerini de yanlarında bulundurmaları konusunda uyararak dikkatli olmalarını istedi.

Bingöl Valiliği, dün gece saatlerinde aralarında Karlıova’nın da bulunduğu 4 ilçede okulların bugün tatil edileceğini açıklanmıştı.