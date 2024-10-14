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Bingöl’de trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 14.10.2024 15:57
  • Giriş: 14.10.2024 15:57
  • Güncelleme: 14.10.2024 15:57
Kaynak: İHA
Bingöl’de trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Solhan yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak yoldan çıktı.

Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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