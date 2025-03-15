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Bingöl’de trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.03.2025 19:04
  • Giriş: 15.03.2025 19:04
  • Güncelleme: 15.03.2025 19:04
Kaynak: İHA
Bingöl’de trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çavuşlar köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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