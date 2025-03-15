Bingöl’de trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çavuşlar köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.