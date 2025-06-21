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Bingöl’de trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 21.06.2025 16:02
  • Giriş: 21.06.2025 16:02
  • Güncelleme: 21.06.2025 16:02
Kaynak: İHA
Bingöl’de trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Araçtakilerin yola savrulduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Olay Ilıcalar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan bir kişi yola savrulurken 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık UMKE ve güvenlik güçleri sevk dildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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