Bingöl’de trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Araçtakilerin yola savrulduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Olay Ilıcalar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan bir kişi yola savrulurken 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık UMKE ve güvenlik güçleri sevk dildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.