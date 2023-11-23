Bingöl’de trafik kazası: 3 yaralı

Bingöl merkezde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, merkez Kültür Kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen hafif ticari araç ile bir otomobil kavşakta çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaralıları araçların içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan 3 kişi tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.