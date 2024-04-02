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Bingöl’de trafik kazası: 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.04.2024 17:40
  • Giriş: 02.04.2024 17:40
  • Güncelleme: 02.04.2024 17:40
Kaynak: İHA
Bingöl’de trafik kazası: 6 yaralı

Bingöl’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, İnalı Mahallesi Aftor kavşağında meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 34 BA 8217 ile 43 AAF 071 plakalı otomobiller çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. 

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