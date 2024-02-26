Bingöl’de uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Genç ilçesinde 4 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurları ve Genç İlçe Emniyet Amirliğince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik müşterek yapılan çalışmalar sonucunda, Genç ilçesinde icra edilen faaliyette M.A. ve O.T. isimli şüpheli şahıslar 4 kilo 750 gram esrar maddesi ile yakalanmıştır. Olay ile ilgili M.A ve O.T. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi.