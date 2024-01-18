Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bingöl’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı, Genç ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyet gerçekleştirdi.

Faaliyette, 4 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 17 Ocak 2024 günü uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Genç ilçesinde icra edilen faaliyette T.D. ve H.A. isimli şüpheli şahıslar 4 kilo kubar esrar maddesi ile yakalanmışlardır. Olay ile ilgili T.D ve H.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir” denildi.