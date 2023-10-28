Bingöl’de uyuşturucu operasyonu

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 102 kilo 198 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, ’’Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 3 farklı noktada 51 kilo 2 gram kenevir tohumu, 50 kilo 998 gram kubar esrar maddesi, 26 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir” denildi.