Bingöl’de yaralı halde bulunan leylek, tedaviye alındı

BİNGÖL’ün Genç ilçesinde zabıta ekiplerinin yaralı halde bulduğu leylek, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’nde tedaviye alındı.

Genç ilçesinde zabıta ekipleri, rutin denetimleri sırasında bir köprü altına sığınmış bir leyleği fark etti. Yaralı olduğu tespit edilen leylek, bulunduğu yerden alınarak Genç Belediyesi’ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Leyleğin buradaki tedavisinin ardından yakından takip edileceği ve yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi. (DHA)

Haber ve Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)