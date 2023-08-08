Bingöl’de yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Bingöl Muş karayolunda yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Muş karayolunun Kervansaray Kavşağı'nda meydana geldi. A.Y. idaresindeki 72 AAV 849 plakalı yolcu minibüsü, S.G.’nin kullandığı 34 DSU 253 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan minibüsteki 3 kişi ile hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

