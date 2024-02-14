Bingöl’de yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 6 metreyi buldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 6 metreyi buldu. Özel İdare ekiplerinin mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.



Bingöl’ün Karlıova ilçe merkezinde eskisi gibi kış ayları yaşanmazken, yüksek rakımlı köy ve mezralarında kar kalınlığı 6 metreyi buldu. İlçeye bağlı Hasanova Köyü Burmataş mezrası, Bağlıisa grup yolu ve Kaynarpınar köyüne bağlı yüksek rakımlı bölgelerde özel idare ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Hafta başından bu yana çalışmalarını sürdüren ekipler, 6 metrelik karla mücadele ediyor. Ekiplerin zorlu mücadelesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.