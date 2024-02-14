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Bingöl’de yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 6 metreyi buldu

Ajans Haberleri
  • 14.02.2024 13:35
  • Giriş: 14.02.2024 13:35
  • Güncelleme: 14.02.2024 13:35
Kaynak: İHA
Bingöl’de yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 6 metreyi buldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 6 metreyi buldu. Özel İdare ekiplerinin mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

 
Bingöl’ün Karlıova ilçe merkezinde eskisi gibi kış ayları yaşanmazken, yüksek rakımlı köy ve mezralarında kar kalınlığı 6 metreyi buldu. İlçeye bağlı Hasanova Köyü Burmataş mezrası, Bağlıisa grup yolu ve Kaynarpınar köyüne bağlı yüksek rakımlı bölgelerde özel idare ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Hafta başından bu yana çalışmalarını sürdüren ekipler, 6 metrelik karla mücadele ediyor. Ekiplerin zorlu mücadelesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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