Bingöl’de zincirleme kaza: 6 yaralı

Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza, Genç-Diyarbakır karayolu Küpar kontrol noktasında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 21 EN 421 plakalı kamyon, kontrol noktasında bekleyen araçlara çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.