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Bingöl’de zincirleme kaza: 6 yaralı

Bingöl’ün Genç ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 10.11.2023 22:15
  • Giriş: 10.11.2023 22:15
  • Güncelleme: 10.11.2023 22:15
Kaynak: İHA
Bingöl’de zincirleme kaza: 6 yaralı


Alınan bilgilere göre kaza, Genç-Diyarbakır karayolu Küpar kontrol noktasında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 21 EN 421 plakalı kamyon, kontrol noktasında bekleyen araçlara çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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