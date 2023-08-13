Bingöl’deki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor

Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını yoğun çabaların ardından kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Dün öğle saatlerinde Genç’in Doğanca köyü Eskiköy mezrası kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 30 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 50 jandarma, sivil toplum gönüllüleri, vatandaşlar, 5 arazöz, 4 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye ve 1 helikopter müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu ormanlık alandaki yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmaları ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.