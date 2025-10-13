Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: DHA
Bingöl’ün yüksek kesimlerine kar yağdı

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 26 santimetreye ulaştı.

Karlıova’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. İlçeye bağlı bazı köyler beyaza bürünürken, kar altında kalan koyun sürüleri ahırlara alındı. Kar kalınlığı ise bazı bölgelerde 26 santimetreye kadar ulaştı. Karla mücadele ekiplerinin olumsuzluklara karşı hazırda beklediği öğrenildi. (DHA)

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),(DHA)

