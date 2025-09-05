Bini aşkın öğrenci risk altında: Depreme karşı kâğıttan okullar

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019-2023 yılları arasında kentte okulların güçlendirilmesi için ihaleler gerçekleştirildi. İhaleler kapsamında milyonlarca lira harcanarak şirketlerle sözleşmeler imzalandı. Güçlendirme çalışmaları yapıldığı belirtilen okullarda yapılan denetimler ise çarpıcı tabloyu ortaya koydu. MEB’in talebiyle üniversiteler tarafından yapılan incelemede, dokuz okulun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

CİDDİ KUSURLAR

BirGün, skandalın yeni boyutunu ortaya koyan belgelere ulaştı. İhalelerde görevlendirilen MEB personelinin ön incelemenin ardından alınan ifadesi, skandalın boyutunun görünenden daha fazla olduğunu gözler önüne serdi. 2019–2023 yılları arasında yapılan ihalelerle güçlendirme çalışması yürütülen Yedişehitler İlkokulu, Zehra Ulusoy İlkokulu, İbrahim Şener Ortaokulu ve Eğirdir Bağlar Ortaokulu’ndaki incelemeler sonucu, çok sayıda eksiklik belirlendi.

Depreme karşı güçlendirildiği belirtilen okullardaki bazı eksiklikler, “Kolon mantolamalarının yapılmaması, perde bağlantılarının temele oturtulmaması, ankraj eksiklikleri ve projeye aykırı ölçüler” olarak sıralandı. Bu okullarda toplamda 1.053 öğrencinin eğitim gördüğü belirlendi. MEB’in talebiyle üniversitelerce yapılan denetimler ile belirlenen kusurların ardından inceleme başlatıldı. İnceleme kapsamında, ihalelerde Yapı Denetim Görevlisi, Geçici Kabul Komisyon Üyesi ya da Kesin Kabul Komisyonu Üyesi olarak görevlendirilen MEB personeli Y.Y’nin ifadesi alındı.

Soruşturma kapsamında Y.Y’ye, inceleme ile tespit edilen eksiklikler okundu. Ancak Y.Y, tüm sorulara, “Mesleğim gereği elektrik işlemleriyle ilgileniyorum, elektrik projesi dışında yapılan imalatlarla ilgili bilgim yoktur” yanıtı vererek sorumluluk almadı.

∗∗∗

SKANDAL TABLO

Okul incelemelerinde tespit edilen ve güçlendirme ihalelerinde görev alan Y.Y’ye de sorulan okullardaki ciddi kusurlardan bazıları, şöyle kaydedildi:

• Kolon mantolamalarının yapılmaması veya projeye uymaması.

• Güçlendirme perdelerinin temele oturtulmaması.

• Ankraja (bağlantı çubukları) eksiklikleri.

• Mantolama ve beton uygulamalarında uyumsuzluklar.

• Yetersiz derinlik, hatalı bağlantılar ve projeye aykırı ölçüler.

∗∗∗

HANGİ OKULDA KAÇ ÖĞRENCİ BULUNUYOR

• Zehra Ulusoy İlkokulu: 380

• İbrahim Şener Ortaokulu: 167

• Bağlar Ortaokulu: 75

• Yedişehitler İlkokulu: 431