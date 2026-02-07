Binler birinci basamak hizmete erişemiyor

Haber Merkezi

Hatay Tabip Odası’nın, depremin üçüncü yılı için hazırladığı rapor paylaşıldı. TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Kanatlı, yaşananları “sosyal cinayet” olarak tanımladı. Rapora göre Hatay’da yıkılan hastanelerin 1200 yataklık kapasitesi hâlâ karşılanmadı, sık sık söz edilen şehir hastanesinin temeli dahi atılmadı.

Adıyaman’da ise yalnızca 400 yataklı tek hastane hizmet veriyor. Adıyaman’da 12, Hatay’da 100’ü aşkın ASM konteynerlerde. Hatay’da 21 aile hekimliği birimi boş, yaklaşık 60 bin kişi birinci basamak hizmete erişemiyor. AMATEM ve TRSM yok, sosyal hizmet kurumları ise yarı kapasite çalışıyor.

Ayrıca raporda konteyner yaşamının şiddet, bağımlılık ve suçu artırdığı; kadınların artan bakım yükü altında ezildiği; çocuk ve gençlerin eğitimden kopma ve suça sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Sağlık emekçileri ise altyapı eksikliği ve tükenmişlikle baş başa. Raporda çözüm olarak hızlı inşaat değil, hak temelli konut politikası, bütüncül sağlık ve sosyal hizmet planlaması ile demokratik ve şeffaf süreçler önerildi.