Binlerce ağaç kesilecek: Mengen Çayı kirlenecek

HABER MERKEZİ

Yurdun dört bir yanını kuşatan maden şirketleri Batı Karadeniz’den elini çekmiyor.

Başkar Madencilik’in Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Ağalar ve Küçükkuz köyleri arasında yer alan bin 900 hektarlık ruhsat alanı içerisinde yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanda hayata geçirmek istediği kuvarsit ocağı projesi tepki çekti.

Bölge halkı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED gerekli değildir kararı verilen projeye karşı eyleme geçti.

Yurttaşlar, Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu’nun çağrısıyla Ağalar Köyü’nde bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda hem köylüler bilgilendirildi hem de ortak mücadele kararı alındı.

8 milyon 700 bin TL bedelle hayata geçirilecek proje, Mengen Çayı’na akan Yayla Deresi’ne 20 metre ve Yumucağım Deresi’ne ise 130 metre mesafede planlandı.

Yaşam savunucuları, Mengen’i tehdit eden projenin tehlikelerini şöyle sıraladı:

• Proje sahasının tamamı ormanlık alandan oluşuyor. Bu durum, bitkisel toprakların sıyrılmasına ve binlerce ağacın kesilmesine neden olacak.

• Patlatmalar sonucu ortaya çıkacak kuvars tozu, bitkilerde fotosentezi engelleyecek ve yöre halkı için ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açacak.

• Yayla Deresi, Yumucağım Deresi, Ağalar Gölü, Küçükkuz Şelaleleri ve Mengen Çayı gibi önemli su kaynakları, maden sahasına çok yakın. Kirlenme riskleri çok yüksek.

• Şirket, başlangıçta 9.9 hektarlık bir alan için ÇED gerekli değildir kararı almış olsa da, ruhsat alanı bin 900 hektardan fazla. Şirketlerin sıklıkla başvurduğu bu yöntemle, maden sahasının zamanla genişletilme riski bulunuyor.

• Proje alanı, köy yerleşim yerlerine sadece 1600 metre uzaklıkta. Yılda defalarca yapılacak dinamit patlatmaları, gürültü, taş savrulması ve titreşim gibi ciddi olumsuzluklar yaratacak.

• Sadece 15 kişinin istihdam edileceği bu proje, bölgeye minimum ekonomik katkı sağlarken, doğaya maksimum düzeyde zarar verecek.