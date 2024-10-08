Binlerce BESYO öğrencisi okula başlayamadı

Haber Merkezi

Ülkede üniversitelerde 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamasına rağmen Beden Eğitimi ve Spor (BESYO) bölümleri bu yıl eğitime 1’inci sınıf öğrencileri olmadan başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) bu yıl aldığı kararla üniversitelerin daha önce kendi içinde yaptığı özel yetenek sınavları merkezileştirildi. Ancak 21 ilde gerçekleştirilecek olan sınavın 2-7 Ekim tarihleri arasında yapılması öğrencileri mağdur etti.

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol, özel yetenek sınavlarının geç yapılması nedeniyle birçok öğrencinin üniversiteye başlayamadığını belirtti. ÖSYM’nin tercihleri almayı unuttuğunu belirten Demirkol yurt başvurularının çok önceden alındığını ve sonuçların açıklandığını belirtti. Demirkol, BESYO öğrencilerinin barınma sorunu hakkında herhangi bir çözüm önerisinin olmadığını dile getirdi.

Özkan Demirkol

Demirkol açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Tercihleri almayı unutan ÖSYM öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti nasıl telafi etmeyi düşünmektedir? Yurt başvuruları çok önceleri alınmış, başvuru sonuçları açıklanmış, yerleştirmeler yapılmışken BESYO öğrencilerinin sonuçları açıklandığında barınma sorununun çözümü hakkında ne düşünülmektedir? Eğitim ve öğretimle ilgili kararlar neden hep son anda alınıp mağduriyetler yaşanmasına sebep olunmaktadır? Bu plansızlık MEB, ÖSYM gibi eğitim ve öğretimi planlayan kurumlarda alışılagelmiş bir hale dönüşmeye başladı. Eğitim ve öğretimle ilgili planlamalar örgütlü sendikalar ve ilgili kurumlarla görüşülerek eğitim öğretim yılı biter bitmez yapılmalı ve mağduriyetler yaratacak plansızlıkların önüne geçilmelidir.”