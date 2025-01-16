Binlerce canlının evi tehlike altında

Çeşitli endemik canlıları barındıran ve her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Hatay Samandağ’daki Milleyha Sulak Alanı tehlike altında. Maraş merkezli depremlerin ardından bu özel alanın kenarına deprem molozları döküldü. Yöre halkının tepkisinin ardından molozların dökümü durduruldu ancak alanın korunmasına yönelik tedbir alınmadı. Uzmanlar, binlerce canlının tehlikede olduğunu söyleyerek yetkililere çağrı yaptı. Yaşam savunucuları ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgenin yüksek statüde korunması gerektiğini söyledi.

YUVALAMA ALANLARI

Yaşam Savunucusu ve Kuş Gözlemcisi Erol Yüksek, alanın kuşların göç rotasında kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Yüksek “Alan, yalnızca kuşlar için değil, bitki ve hayvan çeşitliliği açısından da çok değerli. Türkiye’deki toplam 500’ün üzerinde kuş türünün yaklaşık 300’ü burada görülüyor. Ayrıca, tuzcul bitkiler, kum zambakları gibi koruma altındaki endemik türleri ve deniz kaplumbağalarının da yuvalama alanlarından biri. Milleyha’nın bir zamanlar 20-30 kilometrelik geniş bir sahil şeridi vardı. Ancak maalesef, insanların tarım için alan açması, usulsüz yapılaşma ve doğanın korunması için gerekli önlemleri almaması nedeniyle bu alan küçüldü. Bugün elimizde kalan saha, Milleyha’nın aslında sahip olması gereken alanın neredeyse onda biri kadar” dedi.

Göçmen kuşlar, çöplere konmak zorunda kalıyor.

(Fotoğraflar: BirGün)

6 Şubat depremlerinden sonra alanın moloz döküm sahası olarak kullanılmaya başlandığını anımsatan Yüksek “Belediyeler tedbir almadı. Bu durum, bitkilere ve hayvanlara zarar verdi. Çöp meselesi ise ayrı bir sorun. İnsanlar oraya çok sık geliyor, piknik yapıyor. Herkes çöpünü buraya atıyor. Çöple ilgili Samandağ Belediyesi’yle sık sık karşı karşıya geliyoruz. Çöp ve molozu defalarca şikâyet etmemize rağmen bunu göstermelik yapıyor. Moloz dökümünü durdurduk ancak daha önce dökülen molozlar kaldırılmadı” diye konuştu. Bölgedeki avcılık faaliyetine de dikkat çeken Yüksek “Son 1,5 yılda, avcılık faaliyetleri neredeyse durduruldu ancak çevrede hâlâ kaçak avcılık ve bilinçsiz avlanma devam ediyor. Denetimlerin artırılması şart” dedi.

Şikâyete rağmen molozlar duruyor.

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ALAN YÜKSEK STATÜDE KORUNMALI

Yaşam savunucuları, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin yüksek statüde korunması gerektiğini söyleyerek taleplerini şu şekilde sıraladı:

• Alandaki imar ve yapılaşma durdurulmalı

• Dökülen molozlar ve çöpler kaldırılmalı

• Giriş ve çıkışların kontrolü için tabela ve kamera konulmalı

• TEDAŞ’ın ve Toroslar elektrik şirketlerinin koyduğu direkler kaldırılmalı

• Gözlem kulesi yerleştirilmeli

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NADİR TÜRLERİN KRİTİK BÖLGESİ

Milleyha Sulak Alanı; çeşitli ve endemik canlıları barındıran, göçmen kuşların giriş kapısı. Bölge halkının alandan tuz topladığı için adını da Arapçadan (tuzcul alan) alan Milleyha, her sene dünyada az rastlanan kuş türleri dahil binlerce göçmen kuşa da ev sahipliği yapıyor. Milleyha’da yaşayan canlılarla ilgili bazı bilgiler şöyle:

• Türkiye'de gözlenebilen 10 farklı incir kuşu türlerinden 9'u Milleyha’da.

• 11 kuş türü Türkiye’de ilk kez Milleyha’da gözlendi.

• Türkiye’de 81’i nadir olmak üzere 367 kuş türünün dörtte üçü Milleyha’da gözlemlendi.

• Nesli tükenmekte olan 2 bine yakın caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanı.

• ‘Sultan’ türü kelebeğin ülkede ilk ürediği alan Milleyha.

• Başta böcekler olmak üzere pek çok canlı için kritik önemde olan tuzcul bitkiler yetişiyor.