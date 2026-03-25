Binlerce ceset enkaz altında: Gazze'de can kaybı 72 bin 265'e yükseldi!

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 265'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE CESET VAR

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 689 kişinin öldürüldüğü, 1860 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 265'e, yaralı sayısının da 171 bin 959'a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cesedin bulunduğu belirtiliyor.