Binlerce çocuğa bugün bayram yok: 134 bin çocuk suça sürüklendi, 71 çocuk iş cinayetinde öldü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocukların sorunlarına değindi.

Türkiye’de çocukların mutlu olmadığını ve refah içinde yaşayamadığını vurgulayan Tanrıkulu, yoksunluk, ekonomik sorunlar, çocuk işçi ölümleri ve istismar gibi çeşitli konulara değindi.

Tanrıkulu, şunları söyledi:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram. Peki, çocuklar mutlu mu, huzurlu mu, refah içinde mi? Hayır, değiller. İstismara uğruyorlar, eğitim imkanlarından yoksunlar, ölüyorlar, işçi olarak çalıştırılıyorlar ve daha birçok olay. Mesela geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 134 bin çocuk suça sürüklendi ve yargılandı. Bunlardan 41 bin civarındaki çocuk mahkum oldu. Yine yaklaşık 42 bin çocukla ilgili olarak hükmün açıklanmasının ertelemesi karar verildi. Çocuklar yargılanıyorlar, suça sürükleniyorlar.

Çocuklar açlar, evlerine meyve girmiyor. Her 10 haneden birindeki çocuklar maalesef taze meyve ve sebze yiyemiyorlar. Her 5 aileden biri çocuklarını tatile götüremiyor. Ve çocuklarına yeni giysi alamayan aile sayısı, yine her 5 aileden biri çocuklarına yeni giysi alamıyor ve ayakkabı alamıyor. Türk Tabipler Birliği’nin hazırladığı rakamlar var. Tümü raporumuzda yer almış.

"GEÇEN YIL İŞ CİNAYETLERİNDE 71 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ"

İşçi çocuklar var. Sadece geçen yıl bakın iş cinayetlerinde 71 çocuk yaşamını yitirdi. 71 çocuk! Değişik nedenlerle erkeklerin şiddetine uğrayan ve yaşamını yitiren çocuklar var. Bu yılın ilk 3 ayında 23 çocuk erkek şiddetiyle yaşamını yitirdi. FİSA Çocuk Hakları Merkezinin çalışmalarına göre de, 2024 yılında 717 çocuk yine çeşitli nedenlerle yaşam hakkından yoksun kaldı ve öldürüldü.

Böyle bir tablo var maalesef. Bizlere düşen görev çocuklarımız için refah içinde, mutlu, eğitim olanaklarına sahip, barınma olanaklarına sahip bir Türkiye yaratmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Bütün çocukların bayramını kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum.”