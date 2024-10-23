Binlerce çocuk cezaevinde

Anneleriyle beraber cezaevinde kalan 0-6 yaş grubundaki çocuk sayısı belli oldu. 1 Ekim 2024 tarihi itibariyle cezaevinde 362 bin 422 tutuklu bulunuyor.

Cezaevlerindeki doluluk oranları kapasitenin oldukça üstüne çıkarken bunun yanında 1048’i hükümlü 2 bin 484’ü tutuklu olmak üzere toplam 3 bin 532 suça sürüklenen çocuk cezaevinde bulunuyor.

CHP Aydın Milletvekilli Süleyman Bülbül ise 14 Ağustos tarihinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, cezaevlerinde annesi ile birlikte kaç çocuğun kaldığını sordu. Bakanlık 2 Eylül tarihinde verdiği cevapta, anneleriyle birlikte cezaevinde kalan 0-6 yaş grubu çocuk sayısının 759 olduğunu açıkladı. Mart 2021 tarihinde Bakanlık, “0-6 yaş grubunda toplam 345 çocuk bulunmaktadır” diye açıklama yapmıştı. 3 yıl önce 345 çocuk cezaevindeyken bugün yaklaşık 2 buçuk katı olan 759 çocuğun cezaevinde olduğu tespit edildi.

‘ISMARLAMA GELEN TEKLİFLERLE UĞRAŞIYORUZ’

CHP’li Bülbül, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Çocukların bu dönemde maruz kaldığı psikoloji, yaşamlarının ergenlik, gençlik ve sonraki dönemlerini de olumsuz etkilediği bilinmektedir. Çocuk hatta bebek diyebileceğimiz bu yaş grubunun yaşadığı travma düşünülüyor mu? Çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının bütüncül olarak korunmasını sağlayacak adımlar atılmalıdır. Gerekli besin ihtiyaçlarının sağlanmadığı gelen şikayetler arasında. Bu çocuklarımızın yaşama kazandırılması devletin pozitif yükümlülüğünün gereğidir” diye konuştu.

Bülbül şunları dile getirdi: “Bu çocukların yaşamlarının iyileştirilmesi gereklidir. Farklı alternatif yolların üretilmesi için Adalet Komisyonu’nda bu konuların tartışılması gerekmektedir. Ancak biz Adalet Komisyonu’nda Saray'dan ısmarlama gelen tekliflerle uğraşıyoruz. Buradan çağrı yapıyorum, gelin, çocukların ve adaletin geleceğini konuşalım gerekli düzenlemeleri yapalım.”

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2 YAŞINDA CEZAEVİNE GİRDİ

Amida'dan Zelal Siyaniç'in haberine göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşayan Nezan Gözen, 2012'de "örgüt adına suç işlemek"ten 4 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Hamileliği nedeniyle cezası 18 ay ertelendi ve 6 Eylül 2023'te doğum yaptıktan sonra, sürenin dolmasıyla kızıyla birlikte cezaevine girdi. Anayasa Mahkemesi, cezasına neden olan TCK 220/6 maddesini iptal etti. Ancak 8. Ağır Ceza Mahkemesi, infazın durdurulması talebini reddetti. Avukatı kararı 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı, bu mahkeme yeniden yargılama kararı verdi fakat 8. Ağır Ceza Mahkemesi, bu karara uymayarak Gözen’in tutukluluğunu sürdürdü. Eşi, mahkeme hakkında şikâyette bulundu.